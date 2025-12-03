MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ουκρανία χτύπησε ξανά τον ρωσικό αγωγό “Ντρούζμπα” που στέλνει πετρέλαιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία

|
THESTIVAL TEAM

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό πετρελαίου «Ντρούζμπα» στην περιοχή Ταμπόφ στην κεντρική Ρωσία, δήλωσε σήμερα πηγή προσκείμενη στη στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (GUR).

Πρόκειται για την πέμπτη ουκρανική επίθεση στον αγωγό ο οποίος τροφοδοτεί με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters.

Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν να προμηθεύονται ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία, ακόμη και αφότου οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκοψαν τους δεσμούς μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά που πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως με τηλεχειρισμό.

Η σλοβακική διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανακοίνωσαν αργότερα σήμερα ότι ο εφοδιασμός μέσω του αγωγού «Ντρούζμπα» πραγματοποιείται κανονικά. Δεν υπήρξαν σχόλια εκ μέρους της Ρωσίας.

Η Ουκρανία επιτέθηκε στον αγωγό μία φορά τον Μάρτιο, δύο φορές τον Αύγουστο και μια φορά τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Το Κίεβο λέει ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιεί σε ενεργειακούς στόχους σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, στοχεύουν στην υπονόμευση της συνολικής πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ουκρανικό: Αιφνιδιαστική ακύρωση της συνάντησης Ζελένσκι, Γουίτκοφ και Κούσνερ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Ελέγχθηκαν 109 άτομα

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Δασκάλα χορού λιποθύμησε και οι μαθήτριες νόμισαν ότι ήταν μέρος της χορογραφίας – Δείτε το βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σέρρες: Yποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες από αύριο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 3 ώρες πριν

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενεί το χριστουγεννιάτικο bazaar του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο