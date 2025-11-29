MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι

|
THESTIVAL TEAM

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και το εργοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας Μπερίεφ στην περιφέρεια του Ροστόφ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατός ανέφερε ότι κατέγραψε εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκαν δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη – Ταυτοποιήθηκαν 40 άτομα, συνολική λεία πάνω από 100.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μητσοτάκης για επιστροφή ενοικίου: Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Πέτρος Συρίγος: Θα ήθελα να μαγειρέψω στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ κανένα ντολμαδάκι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν “στροφές” Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά, ξεκίνησε θεραπεία ο Δημήτρης Πέλκας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στάσεις εργασίας και σήμερα από διανομείς της efood

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια γραφείων του Κινήματος Δημοκρατίας – “Δεσμευόμαστε σε μια βαθιά κοινωνική ατζέντα”, είπε ο Κασσελάκης