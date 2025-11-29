Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και το εργοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας Μπερίεφ στην περιφέρεια του Ροστόφ.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατός ανέφερε ότι κατέγραψε εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο.
A major fire broke out at Russia’s Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai after a reported air attack.
The facility processes up to 6 million tons of oil a year. The previous strike on the refinery occurred on 26 September.
