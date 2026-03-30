Η Νορβηγία μειώνει προσωρινά τον φόρο στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Νορβηγία μειώνει προσωρινά τον φόρο στη βενζίνη και το ντίζελ λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Από την 1η Απριλίου ο φόρος στη βενζίνη θα μειωθεί κατά 4,41 κορόνες το λίτρο (39 λεπτά του ευρώ) και αυτός στο ντίζελ κατά 2,85 κορόνες το λίτρο (25 λεπτά του ευρώ), διευκρίνισε.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο νορβηγικό κοινοβούλιο, στη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της μείωσης του φόρου στα καύσιμα, αν και η κυβέρνηση ήταν αντίθετη στο μέτρο. Το ένα από τα πέντε κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, το κόμμα του Κέντρου, συντάχθηκε με την αντιπολίτευση και ψήφισε υπέρ της μείωσης.

«Οι δημοσιονομικές συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», αντέδρασε ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ, μέλος των Εργατικών που ήταν αντίθετοι με το μέτρο, μιλώντας στον κρατικό σταθμό NRK. «Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι με τους εταίρους μας και να φροντίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η απόφαση για μείωση των φόρων ισχύει και για τα πετρελαιοειδή που χρησιμοποιούνται στο ψάρεμα και το κυνήγι.

Το κοινοβούλιο υπολόγισε το κόστος αυτού του μέτρου στα 6,3 δισεκ. κορόνες (560 εκατ. ευρώ).

Στη Νορβηγία, τη μεγαλύτερη παραγωγό υδρογονανθράκων στην Ευρώπη εκτός της Ρωσίας, πωλούνται σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με τη χώρα να διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν σχεδόν το 32% του στόλου αυτοκινήτων στη Νορβηγία τον Δεκέμβριο του 2025. Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα αποτελούσαν το 31,80% του στόλου, ενώ τα βενζινοκίνητα το 23,90%. Διάφοροι τύποι υβριδικών οχημάτων αποτελούσαν συνολικά περίπου το 12,6%.

