Η Νορβηγία λέει “ναι” στη μοναρχία παρά τα σκάνδαλα και τη φθορά της εμπιστοσύνης

Με ευρεία πλειοψηφία, το νορβηγικό κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα τη διατήρηση της μοναρχίας, απορρίπτοντας την πρόταση για μετάβαση σε αβασίλευτη δημοκρατία. Η απόφαση ελήφθη παρά τις πρόσφατες αναταράξεις στο βασιλικό περιβάλλον και τη σταδιακή μείωση της λαϊκής στήριξης προς τον θεσμό.

Στην ψηφοφορία, που είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, 141 από τους 169 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της βασιλείας, ενώ 26 ψήφισαν υπέρ της κατάργησής της. Η πρόταση προέβλεπε τον τερματισμό της βασιλείας του βασιλιά Χάραλντ και των διαδόχων του.

Όσοι υπερασπίζονται τη μοναρχία υποστηρίζουν ότι λειτουργεί ως θεσμός σταθερότητας, υπεράνω πολιτικών αντιπαραθέσεων, και ότι έχει συμβάλει θετικά στη χώρα από την ανεξαρτητοποίησή της από τη Σουηδία το 1905.

Αντίθετα, οι υποστηρικτές της αβασίλευτης δημοκρατίας επισημαίνουν ότι η πραγματική πολιτική εξουσία ασκείται ήδη από το εκλεγμένο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, τονίζοντας πως τα κληρονομικά αξιώματα δεν συνάδουν με τις αρχές μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Η απορριφθείσα πρόταση προέβλεπε συνταγματική αναθεώρηση, ώστε ο αρχηγός του κράτους να εκλέγεται άμεσα από τον λαό.

Η συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο που η βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων. Ο πρωθυπουργός της χώρας κατηγόρησε χθες την πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε-Μάριτ για κακή κρίση, μετά από νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπστιν, τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία που έχει πλέον αποβιώσει.

Η ίδια το Σάββατο ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τις σχέσεις που διατηρούσε μαζί του μετά το 2008, χρονιά κατά την οποία ο Έπστιν είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Την ίδια στιγμή, δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Verdens Gang δείχνει ότι η στήριξη προς τη μοναρχία έχει μειωθεί: 61% των πολιτών επιθυμούν τη διατήρησή της, έναντι 72% πέρυσι. Η υποστήριξη προς την αβασίλευτη δημοκρατία αυξήθηκε στο 27%, καταγράφοντας άνοδο 10 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε ερώτηση για το αν η Μέτε-Μάριτ θα πρέπει να γίνει μελλοντικά βασίλισσα, 44% απάντησαν αρνητικά, ενώ μόλις 33% εξέφρασαν θετική άποψη, σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου InFact σε δείγμα 1.014 ατόμων.

Παράλληλα, νέα σκιά ρίχνει στην εικόνα της βασιλικής οικογένειας η υπόθεση του Μάριους Χόιμπι, γιου της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση. Ο 29χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία, επίθεση και κατοχή ναρκωτικών. Ο ίδιος αρνείται τις βαρύτερες κατηγορίες, αναγνωρίζοντας ωστόσο ορισμένα ελαφρύτερα αδικήματα.