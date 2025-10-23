Η Μόσχα παρέδωσε 1.000 σορούς Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο – Περίπου 135.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

Στην παράδοση 1.000 σορών Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στα πλαίσια του πολέμου στην Ουκρανία, προχώρησε η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Οι ανταλλαγές λειψάνων στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου είναι τα μοναδικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές, 3μιση χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, από τον Μάρτιο του 2022.

«Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη και αφορούν 1.000 σορούς», υπογράμμισε η υπηρεσία στο Telegram, χαιρετίζοντας τη βοήθεια που προσέφερε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Η ταυτοποίηση των λειψάνων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από ιατροδικαστές και ερευνητές υπό την εποπτεία της ουκρανικής δικαιοσύνης.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι ανέκτησε 1.000 σορούς, όπως και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μια ένδειξη της εντατικοποίησης των μαχών γύρω από τη γραμμή του μετώπου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Εξάλλου, στις αρχές Οκτωβρίου, η Μόσχα και το Κίεβο είχαν ανταλλάξει 185 αιχμαλώτους πολέμου από το κάθε στρατόπεδο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε αμερικανικό δίκτυο πως η χώρα του είχε υποστεί την απώλεια περισσότερων από 46.000 στρατιωτών, ενώ «δεκάδες χιλιάδες» άλλοι θεωρούνταν αγνοούμενοι ή ότι κρατούνταν αιχμάλωτοι από τον εχθρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί πάνω από 135.000 Ρώσοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν μέσα σε τριάμισι χρόνια, εκτιμώντας πως ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανόν μεγαλύτερος.