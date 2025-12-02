MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Μελάνια Τραμπ στόλισε εντυπωσιακά το Λευκό Οίκο για τα Χριστούγεννα – Δείτε εικόνες

THESTIVAL TEAM

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο από τον χριστουγεννιάτικο στολισμένο Λευκό Οίκο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στείλει τις ευχές της.

Η ανάρτησή της, με τίτλο «Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά σου – Τα Χριστούγεννα της Αμερικής», έκανε το γύρο του κόσμου, συνοδευόμενη με εικόνες από τον εκθαμβωτικά στολισμένο Λευκό Οίκο.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρατάμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες», αναφέρει στην ανάρτηση της, την οποία στην συνέχεια αναδημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου.

Σε νέα ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο, φωτογραφίες δείχνουν το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ να στέκεται απέναντι από εκείνο του πρώτου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Η ιστορία πίσω από τη διακόσμηση…»

-Το ανατολικό δωμάτιο είναι στολισμένο για τα 250 χρόνια της Αμερικής
-Το θέμα του Κόκκινου Δωματίου είναι η προώθηση του Μέλλοντος
-Το θέμα του πράσινου δωματίου: Οικογενειακή διασκέδαση

Για την διακόσμηση χρησιμοποιήθηκαν:

-Χρησιμοποιήθηκαν 7 χιλιόμετρα κορδέλας
-Πάνω από 2.000 πακέτα με λαμπιόνια
-120 κιλά gingerbread
-Πάνω από 200 μέτρα γιρλάντας
-51 Χριστουγεννιάτικα δέντρα
-75 στεφάνια

Λευκός Οίκος Μελάνια Τραμπ Χριστούγεννα

