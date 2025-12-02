Η Μελάνια Τραμπ στόλισε εντυπωσιακά το Λευκό Οίκο για τα Χριστούγεννα – Δείτε εικόνες
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο από τον χριστουγεννιάτικο στολισμένο Λευκό Οίκο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στείλει τις ευχές της.
Η ανάρτησή της, με τίτλο «Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά σου – Τα Χριστούγεννα της Αμερικής», έκανε το γύρο του κόσμου, συνοδευόμενη με εικόνες από τον εκθαμβωτικά στολισμένο Λευκό Οίκο.
HOME IS WHERE THE HEART IS ❤️
America's Christmas at the White House. pic.twitter.com/acueX2bKjz— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025
«Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρατάμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες», αναφέρει στην ανάρτηση της, την οποία στην συνέχεια αναδημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου.
Σε νέα ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο, φωτογραφίες δείχνουν το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ να στέκεται απέναντι από εκείνο του πρώτου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον.
Home Is Where the Heart Is— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025
AMERICA’S CHRISTMAS
This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU
«Η ιστορία πίσω από τη διακόσμηση…»
-Το ανατολικό δωμάτιο είναι στολισμένο για τα 250 χρόνια της Αμερικής
-Το θέμα του Κόκκινου Δωματίου είναι η προώθηση του Μέλλοντος
-Το θέμα του πράσινου δωματίου: Οικογενειακή διασκέδαση
Για την διακόσμηση χρησιμοποιήθηκαν:
-Χρησιμοποιήθηκαν 7 χιλιόμετρα κορδέλας
-Πάνω από 2.000 πακέτα με λαμπιόνια
-120 κιλά gingerbread
-Πάνω από 200 μέτρα γιρλάντας
-51 Χριστουγεννιάτικα δέντρα
-75 στεφάνια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση λέει ψέματα, δεν είναι πρόβλημα η βιωσιμότητα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ
- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει το νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
- Μαρινάκης: Διάλογος “ναι” με τους αγρότες αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και μια στρατηγική που κάνει κακό στην κοινωνία