Η μαφία στη Νάπολη μετέτρεψε νοσοκομείο σε στρατηγείο απάτης και παράνομης μεταφοράς νεκρών

Σε τέσσερις συλλήψεις μελών της ιταλικής μαφίας προχώρησαν οι αρχές την Τετάρτη (25/02), φέρνοντας στο φως μια ανατριχιαστική δράση της φατρίας Κοντίνι (μέρος της διαβόητης Καμόρα) μέσα στους χώρους του νοσοκομείου Σαν Τζοβάνι Μπόσκο στη Νάπολη.

Η έρευνα, η οποία σύμφωνα με τη Rai , αποκάλυψε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εγκληματικών δραστηριοτήτων. Από στημένα τροχαία ατυχήματα μέχρι τη μακάβρια μεταφορά νεκρών, η μαφία είχε μετατρέψει το νοσοκομείο σε προσωπικό της «στρατηγείο».

Νεκροί με μάσκες οξυγόνου

Η πιο σοκαριστική πτυχή της υπόθεσης αφορά τη διαχείριση των θανάτων εντός του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον Guardian, οι εισαγγελείς στην Ιταλία, υποστηρίζουν ότι το κύκλωμα είχε στήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση με ιδιωτικά ασθενοφόρα, παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες.

«Για να αποφευχθούν οι έλεγχοι και το νεκροτομείο, το πτώμα τοποθετούνταν σε φορείο με μάσκα οξυγόνου, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο ασθενής ήταν ακόμα ζωντανός κατά τη μεταφορά στο σπίτι», αναφέρουν οι αρχές.

Οι οικογένειες των θανόντων καλούνταν να πληρώσουν από 700 έως 1.200 ευρώ για αυτή την παράνομη υπηρεσία, η οποία «διευκολυνόταν» από γιατρούς που παραποιούσαν έγγραφα εξιτηρίου για άτομα που είχαν ήδη καταλήξει.

Απόλυτος έλεγχος μέσω εκφοβισμού Η δύναμη της Καμόρα δεν περιοριζόταν όμως μόνο στα ιατρικά περιστατικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φατρία είχε υπό τον πλήρη έλεγχό της:

Το κυλικείο και την καφετέρια του νοσοκομείου.

Τους αυτόματους πωλητές σνακ και ποτών.

Τη φύλαξη και τη συνενοχή μέρους του παραϊατρικού προσωπικού και των σεκιούριτι.

Οι εισαγγελείς ξεκαθάρισαν ότι η κυριαρχία τους βασιζόταν στον εκφοβισμό, μια δύναμη που υπέτασσε δημόσιους λειτουργούς και ιδιώτες στις ορέξεις της μαφίας.

Στημένες απάτες και «μαϊμού» πιστοποιητικά

Με τη βοήθεια επίορκων επαγγελματιών υγείας και δικηγόρων, η φατρία Κοντίνι οργάνωνε συστηματικά ασφαλιστικές απάτες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, το σχέδιο περιελάμβανε:

Σκηνοθετημένα τροχαία ατυχήματα. Πληρωμένους ψευδομάρτυρες για την τεκμηρίωση των περιστατικών. Πλαστές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την είσπραξη αποζημιώσεων.

Επιπλέον, μια ψυχίατρος βρίσκεται υπό έρευνα για την έκδοση ψευδών πιστοποιητικών που επέτρεπαν σε μέλη της μαφίας να απολαμβάνουν δικαστικά προνόμια ή ακόμα και να αποφυλακίζονται παράνομα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των φυλακισμένων μελών και της οργάνωσης. Κατηγορείται ότι διακινούσε πληροφορίες και διαχειριζόταν τις λεγόμενες «mesate», τα μηνιαία επιδόματα δηλαδή που στέλνει η μαφία στις οικογένειες των έγκλειστων μελών της.

