Η “μάχη” του Τραμπ με την υπνηλία κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου – Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά στη διάρκεια τρίωρης συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.

Καθώς οι υπουργοί Χάουαρντ Λάτνικ, Σκοτ Τέρνερ και Μπρουκ Ρόλινς επαινούσαν τις πολιτικές του, ο Τραμπ φαινόταν ολοένα πιο κουρασμένος, με τα βλέφαρα να βαραίνουν αισθητά, όπως φαίνεται στα βίντεο του AP News και του CNN. Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και κατά τις τοποθετήσεις των υπουργών Σκοτ Μπέσεντ, Λόρι Τσαβέζ-ΝτεΡμέρ και Λι Ζελντιν, ενώ στα σημεία ο πρώην πρόεδρος παρέμενε με κλειστά μάτια για 10-15 δευτερόλεπτα.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο έντονη όταν τον λόγο πήρε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μιλούσε δίπλα στον Τραμπ σε κοντινό πλάνο. Ακόμη κι όταν αστειεύτηκε ότι «μπήκαμε στην πιο μαγική εποχή του χρόνου, τα κολεγιακά Πλέι-οφ», ο Τραμπ έδειξε ελάχιστη αντίδραση.

Παρά τις επίμαχες στιγμές, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, απέρριψε κάθε υπόνοια αδυναμίας, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ «άκουγε προσεκτικά» και καθοδηγούσε «ολόκληρη τη μαραθώνια συνεδρίαση». Τον επαίνεσε μάλιστα για τη συχνότητα των υπουργικών συμβουλίων και για τις επιθετικές τοποθετήσεις του κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων.

Το επεισόδιο είναι το δεύτερο σε έναν μήνα, καθώς στις 6 Νοεμβρίου ο Τραμπ είχε και πάλι καταγραφεί να δίνει «μάχη» με την υπνηλία στο Οβάλ Γραφείο. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, τότε είχε περάσει σχεδόν 20 λεπτά προσπαθώντας να μείνει ξύπνιος.

Αν και οι συνεργάτες του υπογραμμίζουν ότι ο Τραμπ έχει ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα και μεγαλύτερη δημόσια παρουσία από τον προκάτοχό του, οι εικόνες αυτές γίνονται ολοένα και συχνότερες. Ταυτόχρονα, επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ειρωνείες του ίδιου του Τραμπ προς τον Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε επί χρόνια «Sleepy Joe» και χλεύαζε επειδή «αποκοιμιόταν μπροστά στις κάμερες».

Το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε παραδοσιακά εμφανιστεί πιο δραστήριος από τον Μπάιντεν δεν αναιρεί το ότι ήταν επίσης ασαφής σε ζητήματα υγείας. Ο Λευκός Οίκος έδωσε τελικά περίληψη των ιατρικών απεικονίσεων του Οκτωβρίου, αφού ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε καν σε ποιο σημείο του σώματός του είχαν γίνει.

Η διαχρονική αδιαφάνεια γύρω από την υγεία του ενισχύει τα ερωτήματα, ειδικά τώρα που οι δημόσιες εμφανίσεις του δείχνουν όλο και πιο συχνά σημάδια κόπωσης. Και βέβαια, η επίμονη χρήση του χαρακτηρισμού «Sleepy Joe» κάνει ακόμη πιο δύσκολο για τον ίδιο να απομακρυνθεί από τις εικόνες που τον δείχνουν να παλεύει με τη νύστα.