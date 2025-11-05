Η Κόστα Ρίκα ανακοίνωσε την εξάρθρωση του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην επικράτεια

Οι αρχές στην Κόστα Ρίκα ανακοίνωσαν χθες Τρίτη την εξάρθρωση συμμορίας που επιδιδόταν στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, που χαρακτήρισαν το μεγαλύτερο καρτέλ στη χώρα.

Όχι λιγότεροι από 1.200 αστυνομικοί έκαναν 64 εφόδους σε διάφορες επαρχίες, στοχοποιώντας το λεγόμενο καρτέλ της Νότιας Καραϊβικής («Cártel del Caribe Sur»), στο πλαίσιο επιχείρησης εύρους άνευ προηγουμένου στην Κόστα Ρίκα, εξήγησε στον Τύπο ο Μάικλ Σότο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας δικαστικών ερευνών της κεντροαμερικανικής χώρας.

Αναφέρθηκε σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης και εφοδιαστικής για τη μεταφορά ναρκωτικών διά θαλάσσης και με χερσαία μέσα, καθώς και σε εξελιγμένο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος.

#UH. OIJ desarticula presunto grupo criminal denominado "Cartel del Caribe Sur"

A la organización se le atribuye los presuntos delitos de infracción a la ley de psicotrópicos (tráfico nacional e int. de estupefacientes), infracción a la ley de armas y legitimación de capitales pic.twitter.com/J9x1w1qO15 — Semanario Universidad (@SemanarioU) November 4, 2025

Συνολικά 28 ύποπτοι συνελήφθησαν χθες Τρίτη, κατά την εισαγγελία. Πολυτελείς κατοικίες, οχήματα και πλεούμενα κατασχέθηκαν από τις αρχές, στο πλαίσιο έρευνας ευρείας κλίμακας σε συντονισμό με τις αρχές της Κολομβίας, του Παναμά, της Ισπανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών DEA.

Ηγετικό στέλεχος του καρτέλ τελεί υπό κράτηση από το 2024 στη Βρετανία εν αναμονή της έκδοσής του στις ΗΠΑ, ενώ δεύτερο είναι έγκλειστο σε κοσταρικανή φυλακή επίσης εν αναμονή της παράδοσής του στην αμερικανική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον κ. Σότο.

La operación Traición de esta mañana es el mayor operativo en la historia de Costa Rica. En el hilo y fotos y videos de la acción policial. Cortesía OIJ 1/3 pic.twitter.com/awWmvTWSTt — Esteban Arrieta (@estarrar) November 4, 2025

Η Κόστα Ρίκα, άλλοτε η πιο ασφαλής χώρα της κεντρικής Αμερικής, έκλεισε την περασμένη χρονιά με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών να έχει φθάσει τις 16,6 ανά 100.000 κατοίκους, επίπεδο διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Τον Οκτώβριο, κοσταρικανό δικαστήριο ενέκρινε την έκδοση στις ΗΠΑ του πρώην υπουργού Ασφαλείας και πρώην δικαστή Σέλσο Γκαμπόα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ