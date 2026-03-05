MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στα κράτη του Κόλπου μετά τις ιρανικές επιθέσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ιταλία σχεδιάζει την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στα κράτη του Κόλπου στον τομέα της αεράμυνας, μετά τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα στην περιοχή, όπως δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5, η Μελόνι ανέφερε ότι η Ρώμη σκοπεύει να κινηθεί σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ενισχύσει την αεράμυνα των κρατών του Κόλπου απέναντι στις απειλές που προκύπτουν από τις ιρανικές επιθέσεις.

«Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, έτσι και η Ιταλία σκοπεύει να στείλει βοήθεια στα κράτη του Κόλπου, ειδικά στον τομέα της άμυνας και συγκεκριμένα της αεράμυνας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η ίδια εξήγησε ότι η απόφαση αυτή συνδέεται τόσο με τις σχέσεις της Ιταλίας με τις χώρες της περιοχής όσο και με την παρουσία σημαντικού αριθμού Ιταλών πολιτών και στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή πρόκειται για φιλικές χώρες, αλλά κυρίως επειδή δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί ζουν στην περιοχή και περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί εκεί – άνθρωποι που θέλουμε και πρέπει να προστατεύσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιράν Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι και δεν μιλάω, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 13 ώρες πριν

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Σάσα Μπάστα: Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ να κάνω δεύτερο παιδί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών – Αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη η στήριξη στην Κύπρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι