Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της σε αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν

Η Ισπανία διατηρείκλειστό τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν την οποία πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El País.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ όχι μόνο δεν επιτρέπει τη χρήση των αεροπορικών βάσεων Ρότα (Κάδιθ) και Μορόν ντε λα Φροντέρα (Σεβίλλη) από μαχητικά αεροσκάφη ή αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Epic Fury», αλλά απορρίπτει και σχέδια πτήσεων αμερικανικών αεροσκαφών που σταθμεύουν σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησης μιλώντας στο Κογκρέσο την περασμένη Τετάρτη, δηλώνοντας ότι «έχουμε αρνηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση των βάσεων Ρότα και Μορόν για αυτόν τον παράνομο πόλεμο». Όπως σημείωσε, «όλα τα σχέδια πτήσης που περιλαμβάνουν ενέργειες σχετικές με την επιχείρηση στο Ιράν έχουν απορριφθεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για αεροσκάφη ανεφοδιασμού».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ισπανική απαγόρευση προβλέπει μία μόνο εξαίρεση: σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα επιτρέπεται η διέλευση ή προσγείωση αεροσκαφών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.