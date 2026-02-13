MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Ευρωβουλή καταδικάζει την Τουρκία για τις απελάσεις ξένων δημοσιογράφων και χριστιανών

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις στοχευμένες απελάσεις από την Τουρκία ξένων δημοσιογράφων και χριστιανών υπηκόων άλλων χωρών, οι οποίες πραγματοποιούνται με αβάσιμα προσχήματα εθνικής ασφάλειας και χωρίς τη δέουσα διαδικασία.

Δεδομένης της έλλειψης πρόσβασης σε αποδεικτικά στοιχεία και ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τις τουρκικές αρχές να θέσουν αμέσως τέλος σε όλες τις μορφές δικαστικής και διοικητικής παρενόχλησης αλλοδαπών δημοσιογράφων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν περαιτέρω την Τουρκία να σταματήσει αμέσως τη χρήση των διοικητικών κωδικών ασφαλείας N-82 και G-87, με βάση τους οποίους έχουν οριστεί τουλάχιστον 300 αλλοδαποί χριστιανοί ως απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, να παράσχει αποφάσεις αιτιολογημένες σε ατομικό επίπεδο και υπό ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο, καθώς και να επιτρέψει την επιστροφή των ατόμων που έχουν απελαθεί αυθαίρετα.

Στο πλαίσιο αυτό, στο ψήφισμα που υιοθέτησε η Ευρωβουλή αναφέρεται ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει όλες τις απελάσεις και τις νομικές διαδικασίες κατά του Ιρανού ανεξάρτητου δημοσιογράφου Καβέχ Ταχερίτου Σουηδού δημοσιογράφου Χοακίμ Μεντίν και άλλων δημοσιογράφων που έχουν στοχοποιηθεί λόγω της δουλειάς τους.

Οι ευρωβουλευτές, αναφερόμενοι στην αξιολόγηση της έκθεσης της Επιτροπής για την Τουρκία για το 2025, σύμφωνα με την οποία η ελευθερία και η πολυφωνία των ΜΜΕ εξακολουθούν να υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς, ζητούν από την Επιτροπή να εγείρει συστηματικά αυτές τις ανησυχίες στον πολιτικό της διάλογο με την Τουρκία και να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων σε περίπτωση που οι καταχρήσεις αυτές συνεχιστούν.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 502 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 59 αποχές.

Ευρωβουλή Τουρκία

