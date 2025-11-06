MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

“Η Ελλάδα είναι τόσο φθηνή που οι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Αλεξανδρούπολη” λέει η τουρκική αντιπολίτευση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Κριτική στον Ερντογάν ασκεί η τουρκική αντιπολίτευση λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι τόσο φθηνή που οι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Αλεξανδρούπολη, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Οι Τούρκοι ταξιδεύουν με εκδρομές και αγοράζουν από την Ελλάδα τυριά, κρέας, λάδι και όλα τα αγαθά» είπε ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

«Δυστυχώς, ο πληθωρισμός στα σπίτια των συμπολιτών μας έχει φτάσει στο 68%. Επίσης, διάβασα αυτό και απόρησα. Στην Κωνσταντινούπολη και στη Θράκη τουριστικά πρακτορεία διοργανώνουν εκδρομές με σλόγκαν ‘κάντε βόλτα αλλά και ψώνια στην Αλεξανδρούπολη’. Δίνεις 1.400 λίρες (28,5 ευρώ) περίπου στο τουριστικό πρακτορείο και σε ταξιδεύει στην Ελλάδα κάνεις βόλτα και ψώνια κι έτσι ουσιαστικά ταξιδεύεις δωρεάν.

Το τυρί που σε μας κάνει 355 λίρες (7,2 ευρώ) στην Ελλάδα κάνει 240 λίρες (4,8 ευρώ). Ο κιμάς που σε μάς κοστίζει 900 λίρες (18,3 ευρώ), εκεί κοστίζει 350 λίρες (7,1 ευρώ). Το ηλιέλαιο σε μας κάνει 170 λίρες (3,51 ευρώ) στην Ελλάδα 70 λίρες (1,42 ευρώ). Αν αγοράσεις μόνο αυτά, στην Τουρκία πληρώνεις 1.400 λίρες (28,5 ευρώ), ενώ στην Αλεξανδρούπολη 660 λίρες (13,4 ευρώ)! Μετά από 23 χρόνια Ερντογάν, αυτή είναι η Τουρκία που υπερηφανεύεται ο Ερντογάν».

Αλεξανδρούπολη Τούρκοι τουρίστες

