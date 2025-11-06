“Η Ελλάδα είναι τόσο φθηνή που οι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Αλεξανδρούπολη” λέει η τουρκική αντιπολίτευση

Κριτική στον Ερντογάν ασκεί η τουρκική αντιπολίτευση λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι τόσο φθηνή που οι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Αλεξανδρούπολη, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Οι Τούρκοι ταξιδεύουν με εκδρομές και αγοράζουν από την Ελλάδα τυριά, κρέας, λάδι και όλα τα αγαθά» είπε ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

CHP lideri Özgür Özel:



"35 euro para veriyorsun tur şirketine, Yunanistan'a götürüyor seni. Geziyorsun alışveriş yapıyorsun; tur da bedavaya geliyor… Bizde 355 lira olan peynir Yunanistan'da 240 liraymış… Bizde 900 lira olan kıyma Yunanistan'da 350 liraymış… Bizde 170 lira…

«Δυστυχώς, ο πληθωρισμός στα σπίτια των συμπολιτών μας έχει φτάσει στο 68%. Επίσης, διάβασα αυτό και απόρησα. Στην Κωνσταντινούπολη και στη Θράκη τουριστικά πρακτορεία διοργανώνουν εκδρομές με σλόγκαν ‘κάντε βόλτα αλλά και ψώνια στην Αλεξανδρούπολη’. Δίνεις 1.400 λίρες (28,5 ευρώ) περίπου στο τουριστικό πρακτορείο και σε ταξιδεύει στην Ελλάδα κάνεις βόλτα και ψώνια κι έτσι ουσιαστικά ταξιδεύεις δωρεάν.

Το τυρί που σε μας κάνει 355 λίρες (7,2 ευρώ) στην Ελλάδα κάνει 240 λίρες (4,8 ευρώ). Ο κιμάς που σε μάς κοστίζει 900 λίρες (18,3 ευρώ), εκεί κοστίζει 350 λίρες (7,1 ευρώ). Το ηλιέλαιο σε μας κάνει 170 λίρες (3,51 ευρώ) στην Ελλάδα 70 λίρες (1,42 ευρώ). Αν αγοράσεις μόνο αυτά, στην Τουρκία πληρώνεις 1.400 λίρες (28,5 ευρώ), ενώ στην Αλεξανδρούπολη 660 λίρες (13,4 ευρώ)! Μετά από 23 χρόνια Ερντογάν, αυτή είναι η Τουρκία που υπερηφανεύεται ο Ερντογάν».