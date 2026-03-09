MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ

|
THESTIVAL TEAM

Η Χεζμπολάχ ορκίστηκε πίστη σήμερα στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση συνεχάρη τον νέο ηγέτη για την εκλογή του και ορκίστηκε συνέχιση της πίστης της.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΕΛΑΣ για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των κρατών του Κόλπου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θρασύτατη διάρρηξη σε ιατρείο γνωστού καρδιολόγου στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τέμπη: Πραγματογνώμονας αποκάλυψε την ύπαρξη νέου οπτικού υλικού που δεν είναι στη δικογραφία – Το δικαστήριο ζήτησε κατάσχεση