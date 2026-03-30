Η Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα για τρεις μήνες για να συγκρατήσει τις τιμές

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα μειώσει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα για διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να στηρίξει τους οδηγούς που πλήττονται από την απότομη άνοδο των τιμών βενζίνης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζε.

Ο φόρος, που ανέρχεται σήμερα σε 52 σεντς ανά λίτρο, θα περιοριστεί προσωρινά στο μισό, σε μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 1,75 δισ. δολάρια Αυστραλίας.

«Μειώνουμε το κόστος των καυσίμων σήμερα, γιατί κατανοούμε ότι οι Αυστραλοί βρίσκονται υπό έντονη πίεση», δήλωσε ο Άντονι Αλμπανέζε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης δράσης.

Η άνοδος των τιμών είναι ήδη αισθητή: στη Νέα Νότια Ουαλία, η μέση τιμή βενζίνης αυξήθηκε από 1,82 σε 2,48 δολάρια Αυστραλίας ανά λίτρο μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ το ντίζελ έφτασε τα 3 δολάρια.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας επιχειρεί παράλληλα να καθησυχάσει την αγορά, επισημαίνοντας ότι οι εισαγωγές καυσίμων συνεχίζονται κανονικά και ότι τα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές οφείλονται κυρίως σε φαινόμενα πανικού και δυσλειτουργίες στη διανομή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτείες Βικτόρια και Τασμανία ανακοίνωσαν δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση των οχημάτων τους ώστε να εξοικονομηθούν αποθέματα.

«Όσο λιγότερο καύσιμο καταναλώνουμε στα αστικά κέντρα, τόσο περισσότερο μπορούμε να κατευθύνουμε προς τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη Νέα Νότια Ουαλία, ο πρωθυπουργός της πολιτείας Κρις Μινς προειδοποίησε ότι δεκάδες πρατήρια έχουν ήδη ξεμείνει από καύσιμα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη στήριξης των αγροτικών περιοχών. «Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο που επιτρέπει την εγγύηση αγορών μεγάλων φορτίων καυσίμων, ενισχύοντας την επάρκεια στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα αποθέματα της Αυστραλίας αντιστοιχούν σε περίπου 39 ημέρες για τη βενζίνη και 30 ημέρες για το ντίζελ, επίπεδα που θεωρούνται οριακά σε περιόδους έντονης αστάθειας.

Αυστραλία

