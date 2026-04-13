H Κίνα ζητεί ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση – Καλεί Ιράν και ΗΠΑ να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός

THESTIVAL TEAM

Η Κίνα ζητεί για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση για την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το Ιράν.

Το να διατηρηθεί η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός ασφαλής, σταθερή και ανεμπόδιστη εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, σημείωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές για να διαφυλαχθεί η ενεργειακή ασφάλεια και προμήθεια, πρόσθεσε.

Το Πεκίνο ελπίζει ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν μετά την αποτυχία των συνομιλιών τους στο Πακιστάν, σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι συνομιλίες αυτές «συνιστούν ένα βήμα προς μια αποκλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε.

«Η Κίνα ελπίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα σεβαστούν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, θα συνεχίσουν να ρυθμίζουν τις διαφορές με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, θα αποφύγουν την επανέναρξη των εχθροπραξιών και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια γρήγορη επάνοδο της ειρήνης», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

