Γυναίκα θαμμένη στα ερείπια έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό απλώνει το χέρι της καλώντας σε βοήθεια – Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες από την Ουκρανία έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς, έπειτα από ρωσική επίθεση σε κτίριο στη Ζαπορίζια, οι διασώστες κατέγραψαν τη στιγμή που το χέρι μιας γυναίκας εξέχει από τα χαλάσματα, ζητώντας βοήθεια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ένα χέρι καλυμμένο με σκόνη και χώματα καλεί σε βοήθεια. Ένας διασώστης το πιάνει και το σφίγγει για να δώσει κουράγιο στη γυναίκα, που είναι κυριολεκτικά θαμμένη στα συντρίμμια.

Οι διασώστες με γρήγορες κινήσεις την βγάζουν και τη βάζουν σε ειδικό φορείο, με τη γυναίκα να είναι τραυματισμένη και καλυμμένη με σκόνη από την κορυφή μέχρι τα νύχια, αλλά, ευτυχώς, ζωντανή.

