Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιζε κλαρίνο ενώ υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Βρετανίδα, η οποία πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον, έπαιζε κλαρίνο κατά τη διάρκεια εγκεφαλικής διέγερσης, προσφέροντας στους χειρουργούς άμεση απόδειξη της επιτυχίας της διαδικασίας.

Η 65χρονη Ντενίζ Μπέικον παρουσίασε άμεση βελτίωση στις κινήσεις των δακτύλων της καθώς απελευθερώθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα στον εγκέφαλό της.

Η συνταξιούχος λογοθεραπεύτρια υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον, όπως βραδυκινησία και μυϊκή ακαμψία.

Διαγνώστηκε με τη νόσο το 2014 και έκτοτε έχει επηρεάσει την ικανότητά της να περπατάει, να κολυμπάει, να χορεύει και να παίζει κλαρινέτο.

Κατά τη διάρκεια μιας τετράωρης χειρουργικής επέμβασης στο Νοσοκομείο King’s College, ο καθηγητής νευροχειρουργικής Keyoumars Ashkan προχώρησε σε εν των βάθει εγκεφαλική διέγερση για να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, ενώ η ασθενής παρέμεινε ξύπνια.

Η εν των βάθει εγκεφαλική διέγερση είναι μια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια εμφυτευμένα στον εγκέφαλο και είναι κατάλληλη για ορισμένους ασθενείς με διαταραχές όπως η νόσος του Πάρκινσον.

Σύμφωνα με το BBC, στην ασθενή χορηγήθηκε τοπική αναισθησία για να μουδιάσει το τριχωτό της κεφαλής και το κρανίο της και η βελτίωση στις κινήσεις των δακτύλων της ήταν τόσο άμεση που άρχισε να παίζει εύκολα κλαρινέτο ήδη από το χειρουργείο.

Πάρκινσον

