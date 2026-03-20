Γροιλανδία: Δανοί στρατιώτες θα ανατίναζαν αεροδρόμια για να εμποδίσουν αμερικανική εισβολή

Η Δανία ήταν έτοιμη να ανατινάξει αεροδρόμια για να σταματήσει μία ενδεχόμενη εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, μετέδωσε την Παρασκευή (20.03.2026) η δημόσια τηλεόραση της χώρας, το BBC και πολλές έγκυρες εφημερίδες.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Δανίας, τον DR, Δανοί στρατιώτες που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Γροιλανδία τον Ιανουάριο ήταν προετοιμασμένοι να ανατινάξουν βασικούς διαδρόμους αεροδρομίων, υπό τον φόβο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να εισβάλει στο νησί της Αρκτικής.

Επικαλούμενος πηγές από την κυβέρνηση και τον στρατό της Δανίας, καθώς και από Ευρωπαίους συμμάχους, ο DR αναφέρει ότι μεταφέρθηκαν επίσης αποθέματα αίματος για την περίθαλψη τραυματιών σε περίπτωση συγκρούσεων.

Η εφημερίδα Financial Times ανέφερε ότι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα το ρεπορτάζ. Το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας δήλωσε στο BBC ότι «δεν θα κάνει κανένα σχόλιο». Ένας ανώτερος Δανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο BBC ότι ελάχιστα άτομα είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση, για λόγους ασφαλείας.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία είναι μέλη του ΝΑΤΟ και το ζήτημα της Γροιλανδίας – ενός ημιαυτόνομου τμήματος της Δανίας – έχει διχάσει βαθιά την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα ήθελε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του. Οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανία έχουν απορρίψει επανειλημμένα τα αιτήματά του για την απόκτηση του νησιού.