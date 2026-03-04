MENOY

Γονατίζουν σε εθνική οδό του Ισραήλ για να προστατευτούν εν μέσω σειρήνων για επιθέσεις – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σειρήνες ήχησαν σήμερα νωρίς το απόγευμα σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ και σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ, λόγω αεροπορικής επίθεσης του Ιράν.

Πρόωρη προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανίχνευσε περισσότερες βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, με τους πολίτες να καλούνται να καταφύγουν σε καταφύγια.

Οι προειδοποιήσεις βρήκαν οδηγούς στα οχήματά τους στις εθνικές οδούς της χώρας. Κάποιοι επέλεξαν να βγουν εκτός ΙΧ προκειμένου να προστατευτούν.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr απεικονίζεται πολίτης γονατιστός στο οδόστρωμα, ενώ ακόμα δύο άτομα κοιτάζουν τον ουρανό τη στιγμή που ηχούν οι σειρήνες.

Δείτε το βίντεο:

Ισραήλ

