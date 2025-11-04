Γκουτέρες: Βαθιά ανήσυχος από τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα «βαθιά ανήσυχος από τις συνεχείς παραβιάσεις» της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που τερμάτισε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.
Οι παραβιάσεις «πρέπει να σταματήσουν και όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τις αποφάσεις της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο της δεύτερης διεθνούς συνόδου για την κοινωνική ανάπτυξη στην Ντόχα.
