MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γκουτέρες: Βαθιά ανήσυχος από τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα «βαθιά ανήσυχος από τις συνεχείς παραβιάσεις» της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που τερμάτισε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Οι παραβιάσεις «πρέπει να σταματήσουν και όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τις αποφάσεις της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο της δεύτερης διεθνούς συνόδου για την κοινωνική ανάπτυξη στην Ντόχα.

Αντόνιο Γκουτέρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι αδιαπραγμάτευτη – Στα ΕΛΤΑ δεν μιλάμε για λουκέτα, αλλά για μετεξέλιξη

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μπούκαρε σε κατάστημα και άρπαξε χρήματα και τέσσερα τάμπλετ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πανσερραϊκός: Στα σκαριά μήνυση και αγωγή κατά του Σούντγκρεν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 50 λεπτά πριν

Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες στην Άρτα – Ανάμεσά τους και ανήλικοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Ο Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής – Η ανακοίνωση της ΕΟΚ