Γιατροί αφαίρεσαν 100 μαγνήτες από το έντερο 13χρονου αγοριού

THESTIVAL TEAM

Ένας 13χρονος από τη Νέα Ζηλανδία κατάπιε έως και 100 ισχυρούς μαγνήτες που είχε αγοράσει από το Ίντερνετ, με αποτέλεσμα να νεκρωθεί μέρος από τα έντερά του.

Αφού υπέφερε από κοιλιακούς πόνους για τέσσερις ημέρες, ο έφηβος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε καταπιεί περίπου 80 με 100 μαγνήτες νεοδυμίου διαστάσεων 5 επί 2 χιλιοστών περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε έκθεση του νοσοκομείου στο New Zealand Medical Journal.

Η ακτινογραφία έδειξε ότι οι μαγνήτες είχαν συσσωρευτεί σε τέσσερις ευθείες γραμμές μέσα στα έντερα του παιδιού. Βρίσκονταν σε ξεχωριστά μέρη του εντέρου και είχαν κολλήσει μεταξύ τους λόγω μαγνητικών δυνάμεων.

Δεκάδες μαγνήτες από τα έντερα 13χρονου αφαίρεσαν γιατροί στη Νέα Ζηλανδία

Οι γιατροί ανέφεραν ότι η πίεση των μαγνητών είχε προκαλέσει νέκρωση σε τέσσερα σημεία του λεπτού εντέρου και του τυφλού εντέρου του αγοριού, το οποίο αποτελεί μέρος του παχέος εντέρου. Οι χειρουργοί επενέβησαν για να αφαιρέσουν τον νεκρό ιστό και να ανακτήσουν τους μαγνήτες.

Το παιδί μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας.

Η χειρουργική επέμβαση για την κατάποση μαγνητών μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές αργότερα στη ζωή, όπως απόφραξη του εντέρου ή χρόνιο πόνο, ανέφεραν.

Ο 13χρονος αγόρασε τους μαγνήτες από την πλατφόρμα Temu. Οι μαγνήτες του τύπου έχουν απαγορευτεί στη Νέα Ζηλανδία από τον Ιανουάριο του 2013 γιατί είναι εύκολο να τους καταπιούν τα παιδιά από περιέργεια ή γιατί τους φορούν σαν κοσμήματα.

Από την πλευρά της η Temu δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις ασφαλείας στη Νέα Ζηλανδία.

