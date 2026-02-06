Για δολιοφθορές σε πέντε πολεμικά πλοία της Γερμανίας κατηγορείται ο 55χρονος Έλληνας μουσουλμάνος

Στις 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την Bild η δολιοφθορά στην κορβέτα Κολωνία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού για την οποία συνελήφθησαν ένας 54χρονος Έλληνας μουσουλμάνος και ένας 37χρονος Ρουμάνος.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα οι δύο άνδρες, ο Έλληνας Ναΐμ Μ. και ο Ρουμάνος Μαριάν Λ., θα μπορούσαν ακόμα και να προκαλέσουν την καταστροφή της κορβέτας με το σαμποτάζ που επιχειρήσαν.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα με το οποίο συνελήφθησαν είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο και αφορούσε επτά περιπτώσεις απόπειρας δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία.

«Στόχος τους όταν πέρασαν την πύλη των ναυπηγείων Blohm + Voss ήταν το μηχανοστάσιο του πολεμικού πλοίου Κολωνία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα οι δύο άνδρες “σκόπιμα και εκ προθέσεως”» απενεργοποίησαν τον κύριο διακόπτη «Q2» στην περιοχή του πίνακα ελέγχου (Τμήμα VII Z 9), στερώντας έτσι από ολόκληρο το πλοίο την ισχύ και το οξυγόνο.

Λίγο αργότερα, άρχισε να βγαίνει καπνός από έναν ανεμιστήρα και ένας συμπυκνωτής υπερθέρμανθηκε. Μόνο επειδή ένα μέλος του πληρώματος παρατήρησε εγκαίρως τον καπνό, αποφεύχθηκε μια καταστροφή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, διαφορετικά θα μπορούσε να είχε εξαπλωθεί φωτιά στο εσωτερικό του πλοίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και ενδεχομένως ακόμη και την καταστροφή της κορβέτας Κολωνία» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν επίσης ένα ξεχωριστό περιστατικό κατά το οποίο περίπου 20 κιλά αμμοβολής εισήχθησαν στον χώρο του κινητήρα της κορβέτας Εμντέν – ένα υλικό που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια ζημιά στα μηχανήματα χωρίς να είναι άμεσα αντιληπτό. «Οι ειδικοί περιγράφουν αυτή τη μέθοδο ως σιωπηλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική δολιοφθορά» προσθέτει η γερμανική εφημερίδα.

Στο δημοσίευμα επαναλαμβάνεται, επίσης, ότι εξετάζεται αν οι δύο συλληφθέντες είχαν στρατολογηθεί από Ρώσους στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας καθώς ο 37χρονος Μαριάν κατάγεται από μια πόλη κοντά στα ρουμανοουκρανικά σύνορα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών Αρχών οδηγήθηκε το πρωί Τετάρτης στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης για να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα των Γερμανών να εκδοθεί στη χώρα τους.

Για το ζήτημα της έκδοσης θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.

