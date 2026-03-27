Γερμανία: Υπέρ νέων απεργιών τάχθηκαν πιλότοι και προσωπικό καμπίνας της Lufthansa- Συμφωνία με το προσωπικό εδάφους

Με νέες κινητοποιήσεις εργαζομένων απειλείται η Lufthansa, καθώς πιλότοι και προσωπικό καμπίνας ψήφισαν υπέρ της διενέργειας νέων απεργιών. Σε συμφωνία ωστόσο κατέληξε σήμερα η εταιρία με το προσωπικό εδάφους.

Σύμφωνα με το συνδικάτο UFO, το 94% των εργαζόμενων στα αεροσκάφη της Lufthansa και το 99% αυτών της CityLine τάχθηκαν υπέρ της διενέργειας νέας απεργίας στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συλλογικών διαπραγματεύσεων. «Η συμμετοχή στις ψηφοφορίες για την απεργία ήταν υψηλότερη από ό,τι εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η πίεση, αλλά και πόσο ισχυρή είναι η ενότητα εντός του συνδικάτου πληρώματος καμπίνας», δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του UFO Σάρα Γκρούμπισιτς, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν αναμένεται άμεσα νέα απεργία, καθώς πρώτη επιλογή για τους εργαζόμενους είναι η διαπραγμάτευση με την εργοδοσία.

Την πρόταση του συνδικάτου τους για απεργία έχουν ήδη εγκρίνει οι πιλότοι της γερμανικής εταιρίας. Στα μέσα Φεβρουαρίου οι κινητοποιήσεις των δύο συνδικάτων είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση περίπου 800 πτήσεων, επηρεάζοντας σχεδόν 100.000 επιβάτες.

Η Lufthansa και το συνδικάτο Ver.di κατέληξαν πάντως σήμερα σε συμφωνία για τους περίπου 20.000 υπαλλήλους εδάφους, οι οποίοι θα λάβουν πλέον αυξήσεις ύψους 4,6% ή κατά μέσο όρο περίπου 220 ευρώ/μηνιαίως. Μια βασική πτυχή της συμφωνίας, ανέφερε το συνδικάτο, είναι η οκταετής προστασία του προσωπικού διαχείρισης επιβατών και αεροσκαφών από την εξωτερική ανάθεση του έργου τους σε εταιρείες που πληρώνουν χαμηλότερους μισθούς. Η Ver.di έκανε μάλιστα λόγο για συμφωνία η οποία «παρέχει ασφάλεια σε δύσκολους καιρούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χούθι: Για πρώτη φορά εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τασούλας: Η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ ανοικτά του Ομάν στόχευσαν οι Ιρανοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ψαχνά: Μεθυσμένος χτύπησε πισώπλατα αστυνομικό έξω από καφετέρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 26 λεπτά πριν

Αλέξης Τσίπρας: Στις επόμενες εκλογές η ΝΔ θα έχει αντίπαλο την ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: 22 μετανάστες νεκροί – Διακινητής τους πέταξε στη θάλασσα