Γερμανία: Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επιβεβαιώνουν το προβάδισμα των Πρασίνων

Οι Πράσινοι του Τζεμ Έζντεμιρ, πρώην επικεφαλής του κόμματος και υπουργός Αγροτικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς (SPD), καταγράφουν προβάδισμα στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, με βάση τα πρώτα καταμετρημένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, οι Πράσινοι προηγούνται με 31,8% (-0,8 σε σχέση με το 2021), ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) ακολουθεί με 29,6% (+5,5), παρόλο που παρά την ενίσχυση του ποσοστού του, φαίνεται να μην καταφέρνει να ανατρέψει την κατάσταση στην οποία είχε προσβλέψει, αφού βρισκόταν στην κορυφή σχεδόν όλη την προεκλογική περίοδο. Κερδισμένη είναι και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία με 17,7% (+8,0) ενισχύει τη θέση της και στα δυτικά κρατίδια, αν και μένει κάτω από τον στόχο του 20% που είχε θέσει. Αντίθετα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του στο κρατίδιο με μόλις 5,5% (-5,5). Εκτός του τοπικού κοινοβουλίου μένουν τόσο η Αριστερά όσο και οι Φιλελεύθεροι (FDP), οι οποίοι περιορίζονται στο 4,4%.

Από το 2021, στο κρατίδιο κυβερνά ο Βίνφριντ Κρέτσμαν, σπουδαία μορφή των Γερμανών Πρασίνων, σε συνεργασία με το CDU. Με την αποχώρηση του 77χρονου Κρέτσμαν, το CDU επιθυμούσε να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση. Αν τα αποτελέσματα παραμείνουν ως έχουν, οι 120 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου θα κατανεμηθούν ως εξής: Πράσινοι 58 έδρες, CDU 54, AfD 32 και SPD 10. Η κυβέρνηση απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Σύμφωνα με έρευνα του ARD, το 50% των ψηφοφόρων των Πρασίνων βασίστηκαν στην επιλογή τους στο πρόσωπο του υποψηφίου, το 37% στο προεκλογικό πρόγραμμα και μόνο το 16% λόγω της παραδοσιακής σύνδεσης με το κόμμα. Αντιθέτως, στο CDU, μόνο το 28% των ψηφοφόρων αποφάσισαν βάσει του υποψηφίου Μάνουελ Χάγκελ.

Ο κ. Έζντεμιρ, σε δηλώσεις του στο ARD, ανέφερε: «Είχα πει από την αρχή ότι η μάχη είναι ανοιχτή. Πάντα έλεγα “προστασία του κλίματος” και “οικονομία”. Μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα με φιλικές πολιτικές για το κλίμα. Αν ηγηθώ του κρατιδίου, θα το κάνω από το κέντρο, για το καλό του κρατιδίου και όχι για το κομματικό συμφέρον». Αν τελικά ηγηθεί της κυβέρνησης, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός κρατιδίου με τουρκικές ρίζες, αλλά και μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ είχε ήδη καταφέρει να γίνει το 2021 ο πρώτος ομοσπονδιακός υπουργός με γονείς μετανάστες πρώτης γενιάς.

Ο γενικός γραμματέας του CDU, Κάρστεν Λίνεμαν, δήλωσε ότι «εξακολουθούμε να ελπίζουμε», ενώ ο επικεφαλής υποψήφιος του CDU, Μάνουελ Χάγκελ, ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους, υποσχόμενος ότι «θα χειριστούμε αυτή την εμπιστοσύνη με μεγάλη ευσυνειδησία».

Ο αρχηγός του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πολύ πικρό», αποδίδοντας την αποτυχία του κόμματός του στην πόλωση των τελευταίων ημερών μεταξύ των δύο βασικών υποψηφίων. «Το μόνο ερώτημα ήταν αν θα είναι πρωθυπουργός ο Έζντεμιρ ή ο Χάγκελ κι αυτό μας κόστισε ψήφους», δήλωσε στο ZDF.

Η αρχηγός της AfD, Αλίς Βάιντελ, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι», σημειώνοντας ότι το κόμμα της διπλασίασε τις δυνάμεις του και δήλωσε ότι «θα κάνουμε τη δουλειά μας ως αντιπολίτευση, αλλά οι ψηφοφόροι ψηφίζουν συνεχώς για μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, κάτι το οποίο αγνοείται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ