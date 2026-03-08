MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επιβεβαιώνουν το προβάδισμα των Πρασίνων

|
THESTIVAL TEAM

Οι Πράσινοι του Τζεμ Έζντεμιρ, πρώην επικεφαλής του κόμματος και υπουργός Αγροτικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς (SPD), καταγράφουν προβάδισμα στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, με βάση τα πρώτα καταμετρημένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, οι Πράσινοι προηγούνται με 31,8% (-0,8 σε σχέση με το 2021), ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) ακολουθεί με 29,6% (+5,5), παρόλο που παρά την ενίσχυση του ποσοστού του, φαίνεται να μην καταφέρνει να ανατρέψει την κατάσταση στην οποία είχε προσβλέψει, αφού βρισκόταν στην κορυφή σχεδόν όλη την προεκλογική περίοδο. Κερδισμένη είναι και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία με 17,7% (+8,0) ενισχύει τη θέση της και στα δυτικά κρατίδια, αν και μένει κάτω από τον στόχο του 20% που είχε θέσει. Αντίθετα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του στο κρατίδιο με μόλις 5,5% (-5,5). Εκτός του τοπικού κοινοβουλίου μένουν τόσο η Αριστερά όσο και οι Φιλελεύθεροι (FDP), οι οποίοι περιορίζονται στο 4,4%.

Από το 2021, στο κρατίδιο κυβερνά ο Βίνφριντ Κρέτσμαν, σπουδαία μορφή των Γερμανών Πρασίνων, σε συνεργασία με το CDU. Με την αποχώρηση του 77χρονου Κρέτσμαν, το CDU επιθυμούσε να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση. Αν τα αποτελέσματα παραμείνουν ως έχουν, οι 120 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου θα κατανεμηθούν ως εξής: Πράσινοι 58 έδρες, CDU 54, AfD 32 και SPD 10. Η κυβέρνηση απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Σύμφωνα με έρευνα του ARD, το 50% των ψηφοφόρων των Πρασίνων βασίστηκαν στην επιλογή τους στο πρόσωπο του υποψηφίου, το 37% στο προεκλογικό πρόγραμμα και μόνο το 16% λόγω της παραδοσιακής σύνδεσης με το κόμμα. Αντιθέτως, στο CDU, μόνο το 28% των ψηφοφόρων αποφάσισαν βάσει του υποψηφίου Μάνουελ Χάγκελ.

Ο κ. Έζντεμιρ, σε δηλώσεις του στο ARD, ανέφερε: «Είχα πει από την αρχή ότι η μάχη είναι ανοιχτή. Πάντα έλεγα “προστασία του κλίματος” και “οικονομία”. Μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα με φιλικές πολιτικές για το κλίμα. Αν ηγηθώ του κρατιδίου, θα το κάνω από το κέντρο, για το καλό του κρατιδίου και όχι για το κομματικό συμφέρον». Αν τελικά ηγηθεί της κυβέρνησης, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός κρατιδίου με τουρκικές ρίζες, αλλά και μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ είχε ήδη καταφέρει να γίνει το 2021 ο πρώτος ομοσπονδιακός υπουργός με γονείς μετανάστες πρώτης γενιάς.

Ο γενικός γραμματέας του CDU, Κάρστεν Λίνεμαν, δήλωσε ότι «εξακολουθούμε να ελπίζουμε», ενώ ο επικεφαλής υποψήφιος του CDU, Μάνουελ Χάγκελ, ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους, υποσχόμενος ότι «θα χειριστούμε αυτή την εμπιστοσύνη με μεγάλη ευσυνειδησία».

Ο αρχηγός του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πολύ πικρό», αποδίδοντας την αποτυχία του κόμματός του στην πόλωση των τελευταίων ημερών μεταξύ των δύο βασικών υποψηφίων. «Το μόνο ερώτημα ήταν αν θα είναι πρωθυπουργός ο Έζντεμιρ ή ο Χάγκελ κι αυτό μας κόστισε ψήφους», δήλωσε στο ZDF.

Η αρχηγός της AfD, Αλίς Βάιντελ, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι», σημειώνοντας ότι το κόμμα της διπλασίασε τις δυνάμεις του και δήλωσε ότι «θα κάνουμε τη δουλειά μας ως αντιπολίτευση, αλλά οι ψηφοφόροι ψηφίζουν συνεχώς για μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, κάτι το οποίο αγνοείται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Λέκκας για τον σεισμό έξω από τα Ιωάννινα: Γιατί έγινε αισθητός σε τόσο μεγάλη περιοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία μνήμης από τα Μάλγαρα στα Τέμπη για τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Εικόνες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Δε νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να παραδοθεί στο Ιράν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το παράδειγμα προς μίμηση μιας 51χρονης μητέρας, εργαζόμενης και εθνοφύλακα από το Κιλκίς