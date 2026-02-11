Γερμανία: Συνελήφθησαν κλέφτες που είχαν κρύψει σε παιδικό καροτσάκι κέρματα συνολικής αξίας σχεδόν 3.000 ευρώ

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε κλέφτες που είχαν κρύψει σε παιδικό καροτσάκι κέρματα συνολικής αξίας σχεδόν 3.000 ευρώ, τα οποία φέρονται να αφαίρεσαν από μηχανήματα τυχερών παιγνίων με κερματοδέκτες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το βράδυ της Δευτέρας η συμπεριφορά ενός ζεύγους με δύο παιδιά στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Βερολίνου, κίνησε τις υποψίες αστυνομικών με πολιτικά. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως το παιδικό καροτσάκι που έσπρωχναν ήταν γεμάτο με κέρματα, όπως και οι τσέπες των παιδιών. Βρέθηκαν επίσης πλαστές ταυτότητες, σπρέι πιπεριού και δυο κατσαβίδια.

Η αστυνομία διαπίστωσε ακολούθως ότι σε βάρος του άνδρα εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, για λόγο που δεν έγινε γνωστός.

Οι αστυνομικοί, στους οποίους έλαχε ο κλήρος να μετρήσουν τα κέρματα, ανέφεραν πως η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 2.842 ευρώ.