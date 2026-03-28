Γερμανία: Πατέρας φέρεται να σκότωσε τον 13χρονο γιο του – Τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα και την αδερφή του

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές στην γερμανική πόλη Βίτεν.

Η τοπική αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί μια θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 13χρονο έφηβο και άφησε βαριά τραυματισμένες τη 38χρονη μητέρα του και την 9χρονη αδερφή του. Οι διασώστες που βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε ως μια λεκτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της κατοικίας της οικογένειας, η οποία σύντομα κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε στον δημόσιο χώρο, μπροστά στα μάτια αρκετών κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές από τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, η διαμάχη αφορούσε τον στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν χρησιμοποιήθηκε το αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχείς ελέγχους στη γειτονιά.

Ο Γερμανός πατέρας και βασικός ύποπτος συνελήφθη σε απόσταση εκατό μέτρων από την κατοικία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Bild», η πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης έγινε στις 10:29 π.μ.

Η γερμανική εφημερίδα επικαλείται μάρτυρα, ο οποίος δήλωσε: «Τα χέρια του ήταν λερωμένα με αίμα. Ήταν δεμένος στο έδαφος, υπό την επίβλεψη δύο αστυνομικών».

Αυτή τη στιγμή 20 μάρτυρες λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη από έκτακτους συμβούλους.

