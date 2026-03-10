MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Ο καγκελάριος Μερτς καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει σχέδια προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε το Ισραήλ να εγκαταλείψει τυχόν σχέδια προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη, ενώ επέκρινε για μία ακόμη φορά τον σχεδιασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Τα βήματα προσάρτησης που συζητούνται στην Ιερουσαλήμ θα περιπλέξουν περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών εκεί», δήλωσε ο Μερτς. «Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επειγόντως να αποφευχθούν τέτοια βήματα σχετικά με την λεγόμενη περιοχή E1. Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό λάθος», δήλωσε ο κ. Μερτς νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Τσεχίας ‘Αντρεϊ Μπάμπις, αναφερόμενος στα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση του Ισραήλ προκειμένου να επεκτείνει τον έλεγχό της στην παλαιστινιακή επικράτεια. Η «καταγραφή της ισραηλινής κρατικής περιουσίας στη Δυτική Όχθη» έχει μάλιστα προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την περιοχή, ο καγκελάριος εξέφρασε εκ νέου ανησυχία σχετικά με την «επόμενη μέρα». «Οι δύο χώρες διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ιράν εδώ και πάνω από μια εβδομάδα και συμμερίζομαι πολλούς από τους στόχους τους. Αυτό που μας ανησυχεί όμως περισσότερο είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει κοινό σχέδιο για το πώς αυτός ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί γρήγορα και πειστικά», δήλωσε και κάλεσε ταυτόχρονα το Ιράν να σταματήσει να επιτίθεται «αδιακρίτως» εναντίον κρατών της περιοχής.

Κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου, ο κ. Μερτς τάχθηκε επίσης κατά του ενδεχομένου χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. «Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο», σημείωσε και τόνισε ακόμη και υπό το πρίσμα των αυξήσεων, «η θέση μας παραμένει σαφής, στηρίζουμε την Ουκρανία». Η Ρωσία, πρόσθεσε, θα υπαναχωρήσει μόνο εάν αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα και «η μείωση των τιμών του πετρελαίου στις αγορές δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της αλληλεγγύης προς την Ουκρανία».

Γερμανία Φρίντριχ Μερτς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο Τραμπ δήλωσε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου απόψε

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ώρες πριν

Χρ. Μεγάλου: H ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα επόμενα χρόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Συνελήφθη στην Κύπρο ύποπτος για λαθρεμπόριο όπλων για λογαριασμό της Χαμάς

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μπακογιάννη: “Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;” – Η άγνωστη ιστορία από την περίοδο που ήταν έγκυος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 λεπτά πριν

Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο – Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος