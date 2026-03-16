Γερμανία: Καμία πτήση από και προς το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου την Τετάρτη, λόγω απεργίας

Καμία πτήση από και προς τον διεθνή αερολιμένα Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER) δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, λόγω της απεργίας που προκήρυξε το συνδικάτο Ver.di για τους εργαζόμενους στην πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, στα συνεργεία και στη διοίκηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου, ακυρώνονται 445 πτήσεις, ενώ επηρεάζονται περίπου 57.000 επιβάτες.