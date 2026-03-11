MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Η κυβέρνηση απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου

THESTIVAL TEAM

Υπό το βάρος της ραγδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου της, ανακοίνωσε πριν από λίγο η υπουργός Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε.

Σύμφωνα με την κυρία Ράιχε, το μέτρο είχε προηγουμένως συζητηθεί στο πλαίσιο των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) και εκτιμάται ότι θα κατευνάσει τις αγορές και θα περιορίσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, η κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων σε μόνο μια φορά την ημέρα.

Η απελευθέρωση αποθεμάτων ζητήθηκε και από το Συμβούλιο των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, με την πρόεδρο Μόνικα Σνίτσερ να τονίζει νωρίτερα σήμερα ότι «τα αποθέματα πετρελαίου της G7 δημιουργήθηκαν ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις κρίσης, ως στρατηγικό απόθεμα, προκειμένου να μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών εφοδιασμού». Η κυρία Σνίτσερ προειδοποίησε ταυτόχρονα, σε συνέντευξή της στο Δίκτυο RND, για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν «ψευδείς ελπίδες»: Με την απελευθέρωση αποθεμάτων «μπορεί να έχουμε μόνο την αντιστάθμιση των βραχυπρόθεσμων αυξήσεων των τιμών και όχι την εξουδετέρωση μιας μακροπρόθεσμης αύξησης των τιμών», τόνισε.

Η απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος πραγματοποίησε χθες έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα και συνιστά τώρα αυτό το βήμα στα κράτη μέλη του, όπως δήλωσε η κυρία Ράιχε. Η εν λόγω ποσότητα, σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, λέγεται ότι είναι 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν την σύσταση του ΙΕΑ έχουν δηλώσει ήδη η Ιαπωνία και η Αυστρία.

