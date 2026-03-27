Γερμανία: Έμμεσες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν έμμεσες διαπραγματεύσεις και ότι εκπρόσωποι και από τις δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν σύντομα στο Πακιστάν.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, έχουν υπάρξει έμμεσες επαφές και έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεση συνάντηση. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα στο Πακιστάν, προφανώς», δήλωσε ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.