Γερμανία: 36χρονη δάγκωσε εργαζόμενο σε σταθμό τρένου για να προλάβει τα μπει στον συρμό

THESTIVAL TEAM

Σε μία απρόσμενη επίθεση προχώρησε μια γυναίκα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε τρένο στη Γερμανία, αφού την τελευταία στιγμή δάγκωσε έναν εργαζόμενο του σταθμού στο χέρι, όταν προσπάθησε να παρέμβει.

Η 36χρονη γυναίκα προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε τρένο στον σταθμό Pasing του Μονάχου στη Γερμανία καθώς οι πόρτες έκλειναν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Όταν ο 29χρονος εργαζόμενος προσπάθησε να τη σταματήσει η γυναίκα τον δάγκωσε στο χέρι.

Ο άνδρας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μπόρεσε να συνεχίσει να εργάζεται, τόνισε η αστυνομία. Η γυναίκα τελεί υπό έρευνα για σωματική βλάβη.

Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι Deutsche Bahn έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού τους έπειτα από θανατηφόρα επίθεση σε έναν οδηγό τρένου που προκάλεσε σοκ σε εθνικό επίπεδο νωρίτερα φέτος.

Μεταξύ άλλων, σε όλους τους εργαζόμενους θα προσφερθεί η επιλογή να φορούν κάμερες σώματος.

Σύμφωνα με την Deutsche Bahn, πέρυσι σημειώθηκαν συνολικά περίπου 3.000 σωματικές επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων της.

Αν και πρόκειται για μια μικρή μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το σιδηροδρομικό συνδικάτο EVG σημείωσε ότι το αίσθημα ασφάλειας στο προσωπικό έχει επιδεινωθεί σημαντικά, αναφερόμενο σε έρευνα που διεξήχθη πέρυσι σε περίπου 4.000 εργαζόμενους.

