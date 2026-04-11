Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας

Αεροπορική επίθεση έπληξε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, όπως δήλωσαν υγειονομικοί.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν όλα τα θύματα ήταν μέλη της αστυνομίας. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Σειρά ισραηλινών πληγμάτων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες μέλη της αστυνομικής δύναμης που τελεί υπό την διοίκηση της Χαμάς από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με υγειονομικούς και πηγές της αστυνομίας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, που στόχο είχε να σταματήσει τη βία στο παλαιστινιακό έδαφος. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γάζα

