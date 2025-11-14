MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Το νοσοκομείο Νάσερ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων

|
THESTIVAL TEAM

Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που σύναψαν Χαμάς και Ισραήλ.

Τα λείψανα έφτασαν στο νοσοκομείο «στο πλαίσιο της 13ης σειράς ανταλλαγών σορών, με την οποία ανέρχεται σε 330 ο συνολικός αριθμός» των νεκρών Παλαιστινίων που έχουν παραδοθεί από το Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που υπεγράφη υπό την πίεση των ΗΠΑ, το Ισραήλ πρέπει να παραδίδει 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε σορό Ισραηλινού ομήρου που του επιστρέφει η Χαμάς.

Χθες Πέμπτη το βράδυ οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν τη σορό του Μενί Γκοντάρντ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη συμφωνία εκεχειρία, στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε μονομιάς τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε, με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ. Παράλληλα έχει επιστρέψει 25 από τις 28 σορούς που κρατούσε.

Τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων ανήκουν σε δύο Ισραηλινούς και έναν Ταϊλανδό εργάτη που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γάζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής της ΕΛ.ΑΣ. για την μεταφορά νεογνού από τις Σέρρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Βελόπουλος: Δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση ό,τι και να λέει

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Καρελία – Νεκροί οι δυο πιλότοι

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε στη Φλόριντα για βιασμό και φόνο 6χρονης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 20χρονος είχε στο σπίτι του πάνω από ένα κιλό χασίς και κοκαΐνη – Δείτε φωτογραφία

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Δημήτρης Ουγγαρέζος για Ιωάννα Μαλέσκου: Το λύσαμε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μεσολάβησε