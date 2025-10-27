MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

THESTIVAL TEAM

Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί την παρουσία τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ για οριστικό τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει μια διεθνή δύναμη στη Γάζα που θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η εύθραυστη εκεχειρία που ξεκίνησε αυτό τον μήνα, παύοντας δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Αλλά παραμένει ασαφές εάν τα αραβικά και άλλα κράτη θα είναι έτοιμα να δεσμεύσουν στρατεύματα στη διεθνή δύναμη.

«Χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίκαιες προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη.

Το κλίμα στις κάποτε θερμές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ εντάθηκε ιδιαίτερα στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να επικρίνει με σφοδρότητα την καταστροφική εναέρια και χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Τουρκία, υπό τον Ερντογάν, είχε εχθρική προσέγγιση προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Σάαρ, μιλώντας δίπλα στον Ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο. «Άρα δεν είναι λογικό για εμάς να αφήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις τους να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας και δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό και το είπαμε στους Αμερικάνους φίλους μας», δήλωσε ο Σάαρ.

Ενώ η κυβέρνηση του Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκεται σε επαφή με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για να συνεισφέρουν στην πολυεθνική δύναμη.

Την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι σθεναρά αντίθετος σε οποιοδήποτε ρόλο για τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στη Γάζα. Χθες, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει στη Γάζα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψή του στο Ισραήλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να αισθάνονται «άνετα» με τα μέλη της διεθνούς δύναμης που θα δημιουργηθεί για την εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γάζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

