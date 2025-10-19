MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Ο στρατός επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατ’ εφαρμογήν της κατάπαυσης του πυρός, αφού πραγματοποίησε δεκάδες φονικά πλήγματα εναντίον, όπως υποστήριξε, στόχων της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

«Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, και έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων σε απάντηση των παραβιάσεων της Χαμάς», ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός «θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντήσει με δριμύτητα σε οποιαδήποτε παραβίαση», διευκρινίζεται στο κείμενοτης ανακοίνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γάζα

