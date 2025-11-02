MENOY

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει την παράδοση από τη Χαμάς τριών σορών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας φέρετρα με τις σορούς τριών ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία προβλέπει ανταλλαγές σορών.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, τρία φέρετρα με τις σορούς ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι μεταφέρθηκαν υπό τη μέριμνά του και είναι καθ’ οδόν προς τα στρατεύματα του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στη Λωρίδα της Γάζας”, αναφέρει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

