MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε μια ακόμη σορό Ισραηλινού ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό

|
THESTIVAL TEAM

Με την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης να κρέμεται από ένα νήμα κλωστής, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (25/11/2025) ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τη σορό ενός ακόμα ομήρου από τη Γάζα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου παραδόθηκε στη μέριμνά του και μεταφέρεται για να παραδοθεί σε (Ισραηλινούς) στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει σύντομη ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων: δυο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, που παραμένουν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Γάζα Ισραήλ Χαμάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σαλαμίνα: “Είσαι η δύναμή μου” έγραφε για τη 46χρονη, χωρίς να ξέρει ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα του για τον τζόγο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μητέρα τριών παιδιών απολύθηκε αφού πυροβόλησε πελάτη που της επιτέθηκε – “Πρέπει να είμαι εδώ για τα παιδιά μου”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Συλλήψεις στην Τουρκία για κατασκοπεία υπέρ των ΗΑΕ – Στο στόχαστρο στελέχη του ΥΠΕΞ και της αμυντικής βιομηχανίας

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μνημόνιο συνεργασίας για την πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Τουρκία και Νότια Κορέα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Η Νέα Ζηλανδία σχεδιάζει να θανατώσει 2,5 εκατ. άγριες γάτες έως το 2050 – Ποιος ο λόγος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας