Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε μια ακόμη σορό Ισραηλινού ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό

Με την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης να κρέμεται από ένα νήμα κλωστής, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (25/11/2025) ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τη σορό ενός ακόμα ομήρου από τη Γάζα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου παραδόθηκε στη μέριμνά του και μεταφέρεται για να παραδοθεί σε (Ισραηλινούς) στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει σύντομη ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων: δυο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, που παραμένουν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023.