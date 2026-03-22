Γαλλίδα influencer φέρεται να συνελήφθη στο Ντουμπάι – Λίγες μέρες πριν σε βίντεο έλεγε “φοβάμαι” ενώ ακούγονταν εκρήξεις

Μια Γαλλίδα influencer, η 28χρονη Maeva Ghennam, φέρεται να συνελήφθη στο Ντουμπάι λίγες ημέρες αφότου εμφανίστηκε σε βίντεο να λέει ότι φοβάται, ενώ στον ουρανό διακρίνονταν ιρανικοί πύραυλοι.

Την ώρα που γύριζε διαφημιστικό περιεχόμενο για τους τρία εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, η 28χρονη παραδέχθηκε ότι «τα γόνατά της τρέμουν», καθώς κατέγραφε εκρήξεις σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Franceinfo, η Ghennam συνελήφθη μαζί με τρεις ακόμη Γάλλους πολίτες για τη βιντεοσκόπηση και διάδοση εικόνων που σχετίζονται με τον πόλεμο. «Δεν είπα τίποτα λάθος, φοβήθηκα. Φοβήθηκα πολύ, πολύ», είπε η ίδια σε μεταγενέστερο βίντεο.

Η Ghennam, πάντως, αρνήθηκε τελικά ότι συνελήφθη. «Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα άρθρα για μένα σε σχέση με το Ντουμπάι… Δεν με συνέλαβαν ποτέ για αυτό. Αυτή η ιστορία είναι ψευδής και δεν μου επιβλήθηκε πρόστιμο».

Συλλήψεις στο Ντουμπάι για βίντεο με εικόνες από τις επιθέσεις

Οι αναφορές για τη σύλληψή της έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επειδή κοινοποίησαν πλάνα από τις επιθέσεις του Ιράν, καθώς η ηγεσία της χώρας επιχειρεί να διατηρήσει μία δήθεν ανέμελη εικόνα της πόλης.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, Ευρωπαίος τουρίστας συνελήφθη επειδή δημοσίευσε φωτογραφία ξενοδοχείου που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Ο άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, είχε αναρτήσει εικόνα του ξενοδοχείου Fairmont The Palm μετά από επίθεση με drone στις 9 Μαρτίου. Αν και αρχικά του ειπώθηκε ότι θα κρατηθεί για λίγες ώρες, έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Detained in Dubai, κρατείται χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, πρεσβεία ή τηλέφωνο, κοιμάται στο πάτωμα και τρέφεται μόνο με ρύζι. Ο ίδιος φέρεται να εξέφρασε τη βαθιά του μεταμέλεια μιλώντας με τη την οικογένειά του και να ζήτησε συγγνώμη από τις αρχές των ΗΑΕ, παρότι η ανάρτηση έγινε πριν εκδοθούν σχετικές προειδοποιήσεις.

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα, ένας 60χρονος Βρετανός ήταν μεταξύ 21 ατόμων που κατηγορήθηκαν βάσει νόμων περί κυβερνοεγκλήματος για αναρτήσεις σχετικές με τις πυραυλικές επιθέσεις. Κατηγορείται ότι διέδωσε πληροφορίες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη δημόσια ασφάλεια, ενώ υποστήριξε ότι διέγραψε το υλικό όταν του ζητήθηκε και δεν είχε πρόθεση να παρανομήσει.

Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία των ΗΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες 25 ατόμων που συνελήφθησαν για δημοσίευση «πολεμικού υλικού».

Οι αρχές του Ντουμπάι εντείνουν τον έλεγχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλώντας με φυλάκιση όσους μοιράζονται πληροφορίες που μπορεί να προκαλέσουν πανικό. Την ίδια στιγμή τα βίντεο από drones και πυραύλους που κοινοποιούνταν τις πρώτες ημέρες της επίθεσης έχουν πλέον αντικατασταθεί από αναρτήσεις που εξυμνούν την κυβέρνηση του Ντουμπάι.