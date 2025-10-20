MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: “Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε”: Η ληστεία στο Λούβρο πλήττει την εικόνα της χώρας, δηλώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης

|
THESTIVAL TEAM

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε»: Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισημαίνει την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» καθώς υποδηλώνει αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα σε αυτά τα μουσεία», πρόσθεσε ο Νταρμανέν στη συνέντευξη που παραχώρησε κατά την οποία υπογράμμισε ότι η αστυνομία θα συλλάβει εν τέλει τους δράστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Από σήμερα οι πολίτες εκδίδουν το νέο ειδικό σήμα Δακτυλίου για την περίοδο 2025 – 2026 μέσω gov.gr – Διαθέσιμο και στο Gov.gr Wallet

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, 27 άτομα αγνοούνται

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 18 ώρες πριν

Τι ισχύει τελικά με τον καφέ και το νερό στο αυτοκίνητο εν ώρα οδήγησης – Διευκρινήσεις από το υπ. Μεταφορών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Χτίζουμε ένα δημόσιο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που προσφέρει περισσότερες επιλογές και προοπτική για το μέλλον

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 35 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Μεξικό: Δήμαρχος δολοφονήθηκε στο κεντρικό τμήμα της χώρας