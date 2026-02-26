MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Το 63% δεν θα ψήφιζε αριστερά και το 45% ακροδεξιά στον β’ γύρο εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση

THESTIVAL TEAM

Το 63% των Γάλλων δηλώνει σε δημοσκόπηση ότι μπροστά στην κάλπη του δεύτερου γύρου των εκλογών (δηλαδή με δύο υποψήφιους) θα ψήφιζε οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λυκ Μελανσόν, έναντι 45% που δηλώνει ότι θα ψήφιζε οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του γαλλικού ινστιτούτου Elabe που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM στις 24 και 25 Φεβρουαρίου, επί δείγματος 1004 ατόμων.

Μιας δημοσκόπησης που διενεργήθηκε στα απόνερα των αιματηρών συγκρούσεων της 14ης Φεβρουαρίου στη Λυόν, ανάμεσα σε ομάδες μελών ακροδεξιών και αριστερών οργανώσεων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 23χρόνου εθνικιστή Κουεντέν Ντεράνκ.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αστυνομικές αρχές, μεταξύ των υπόπτων που ανακρίνονται για συμμετοχή στα αιματηρά επεισόδια είναι και δύο πρώην συνεργάτες βουλευτή της Ανυπότακτης Γαλλίας, η οποία ωστόσο, όπως και το σύνολο των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, καταδίκασε την αιματηρή συμπλοκή.

Απαντώντας στο ερώτημα αν τα αιματηρά επεισόδια «επιδείνωσαν την εικόνα που έχετε για την Ανυπότακτη Γαλλία;», το 44% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά, έναντι 52% που απάντησε ότι δεν μεταβλήθηκε η άποψή τους για το κόμμα αυτό.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το ποσοστό των ψηφοφόρων των κεντρώων κομμάτων (τα οποία στηρίζουν τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν) που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας ανέρχεται στο 81%, έναντι 66% που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν οποιοδήποτε άλλο κόμμα έναντι του Εθνικού Συναγερμού.

Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους της παραδοσιακής γαλλικής δεξιάς, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, το 90% δηλώνει απολύτως αντίθετο στην Ανυπότακτη Γαλλία, έναντι 31% που δηλώνει απολύτως αντίθετο στον Εθνικό Συναγερμό.

Ως προς τους ψηφοφόρους, τέλος, των αριστερών κομμάτων της Γαλλίας, το 82% δηλώνει ότι θα ψήφιζε οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην του Εθνικού Συναγερμού, έναντι 30% που δηλώνει ότι θα ψήφιζε οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας.

