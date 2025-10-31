Γαλλία: Τέσσερις έφηβοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι σκότωσαν μια αγελάδα και το μοσχαράκι της

Τέσσερις έφηβοι τέθηκαν υπό κράτηση αυτήν την εβδομάδα, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, επειδή έσφαξαν μια αγελάδα και το μοσχαράκι της φέτος το καλοκαίρι και στη συνέχεια ανάρτησαν βίντεο της κτηνωδίας σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η εισαγγελία στο Αιάκιο της Κορσικής ανέφερε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για «βάρβαρες ενέργειες και απάνθρωπη συμπεριφορά που οδήγησαν στον θάνατο» των ζώων. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν την Τετάρτη και ένας τέταρτος, που φέρεται ότι τους παρείχε το μεταφορικό μέσο, την Πέμπτη. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα.

Οι έφηβοι, ηλικίας 15-16 ετών, ομολόγησαν τις πράξεις τους, δήλωσε η Σοφί Σουσί, η διοικητής της αστυνομία της Σαρτέν, στη νότια Κορσική.

Βίντεο που αναρτήθηκαν τον Ιούλιο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα παιδιά «βουτηγμένα στο αίμα» και «μια αγελάδα πεσμένη στο έδαφος, μέσα σε μια λίμνη αίματος, την ώρα που την αποκεφαλίζουν», είπε η Σουσί. Το μοσχαράκι «γυρίζει γύρω της» ενώ οι έφηβοι φωνάζουν: «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου» και στη συνέχεια το σκοτώνουν και αυτό, πυροβολώντας το.

Τα βίντεο κατέβηκαν πολύ γρήγορα από τους ιστοτόπους όπου δημοσιεύτηκαν.

Ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν κατονομάστηκε. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διευκρινίσει «τι ρόλο έπαιξε ο καθένας» από τους εφήβους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ