Γαλλία: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

Φωτογραφία: Intime
Το αίτημα αποφυλάκισης του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί θα εξεταστεί από τα δικαστήρια στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο από δικαστική πηγή.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί. Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.

Ο πρώην πρόεδρος ο οποίος κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, την ημέρα της φυλάκισής του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και μια νέα δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αν και οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί επισήμως.

Περισσότερο από την ίδια την καταδίκη, ήταν το ένταλμα σύλληψης που τον έστειλε στη φυλακή, που προκάλεσε γενική κατάπληξη. Οι δικαστές αιτιολόγησαν το ένταλμα αυτό επικαλούμενοι την «εξαιρετική σοβαρότητα» των κατηγοριών. Για τον Σαρκοζί, το κίνητρο πίσω από αυτό ήταν «το μίσος».

Αυτό το κριτήριο της σοβαρότητας των πράξεων, που είναι πιθανό να «διαταράξει τη δημόσια τάξη», δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εξέταση της αποφυλάκισης του Σαρκοζί.

Η συνέχιση της κράτησής του είναι πλέον δυνατή μόνο αν είναι το «μόνο μέσο» για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συμπαιγνίας μεταξύ των δραστών, την αποτροπή φυγής ή υποτροπής ή την προστασία του.

Διαφορετικά, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, πιθανώς με την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού και φορώντας “βραχιολάκι”.

