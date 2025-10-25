Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από 27χρονη Αλγερινή

Η ιστορική καταδίκη σε ισόβια της 27χρονης Αλγερινής για τον βιασμό και τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα έκλεισε ένα τραγικό κεφάλαιο που συνέτριψε μια οικογένεια και συγκλόνισε τη Γαλλία.

Η Γαλλία στιγματίστηκε από μια σκοτεινή υπόθεση με τη δολοφονία της Λόλα Νταβιέ τον Οκτώριο του 2022, ενώ το δικαστήριο την περασμένη βδομάδα καταδίκασε την Ντάμπια Μπενκιρέντ σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο χρόνο παραμονής στη φυλακή τα 30 χρόνια, για τον βιασμό και τη δολοφονία της 12χρονης. Η ποινή αυτή θεωρείται εξαιρετικά σπάνια στη Γαλλία και είναι η αυστηρότερη που μπορεί να επιβληθεί, καθιστώντας την Μπενκιρέντ την πρώτη γυναίκα που τη λαμβάνει.

Η τραγική κατάληξη του πατέρα της

Η τραγική υπόθεση έχει μια ακόμη πτυχή που ανέκυψε αυτές τις μέρες, με επίκεντρο τον πατέρα της μικρής Λόλα.

Ο πατέρας της 12χρονης, Γιόχαν Νταβιέ, παλεύοντας με την απώλεια της κόρης του μετά τον φρικτό βιασμό και τη δολοφονία της πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου 2024 , μια κατάρρευση που η οικογένεια περιγράφει ως «θάνατο από θλίψη».

Η ιστορία του Γιόχαν είναι μια ανθρώπινη κατάρρευση που ξεκίνησε από την ανακάλυψη της απώλειας και εξελίχθηκε σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Η σύζυγός του, Ντελφίν, περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου κατά την ακροαματική διαδικασία την Τετάρτη πώς ο άνδρας της που είχε κόψει το αλκοόλ, ξανακύλησε στο ποτό την ημέρα που μαθεύτηκε τι συνέβη στην κόρη τους και σταδιακά έχασε τη δουλειά, την αυτοεκτίμηση και τελικά την υγεία του. «Έπινε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πέθανε από θλίψη».

Ανατριχιαστική δίκη στην Γαλλία

Η σκληρότητα των πράξεων, αλλά και το αποτύπωμα που άφησαν στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του Γιόχαν, αναφέρθηκαν ρητά από το Δικαστήριο ως στοιχείο που επιβάρυνε την ποινή, σύμφωνα με την Le Monde Η απώλεια της Λόλα δημιούργησε έναν φαύλο κύκλο.O πόνος οδήγησε τον πατέρα στην αυτοκαταστροφή, και το τέλος του πατέρα πρόσθεσε ένα ακόμη στρώμα τραύματος στην οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, τα συγκλονιστικά οπτικά στοιχεία και οι περιγραφές των τραυμάτων ανάγκασαν πολλά μέλη της οικογένειας να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας, η σκόπιμη χρήση βίας και η ανακοίνωση ότι το παιδί είχε υποστεί τραύματα κατά τη διάρκεια ενώ ήταν ακόμη ζωντανό, τόνισαν τη βάναυση φύση του εγκλήματος και ενίσχυσαν τη βούληση για μια αυστηρή ποινή.

Πηγή: iefimerida.gr