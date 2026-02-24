MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου

|
THESTIVAL TEAM

Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατ. ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γεραπετρίτης για την επικείμενη συνάντηση με Ρούμπιο: Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Σε Red Code ξανά ο Έβρος λόγω κινδύνου για πλημμύρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Βασιλική Πολύζου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πάνω από 16.000 τροχαίες παραβάσεις σε όλη την Ελλάδα από 20 έως 23 Φεβρουαρίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Στη φυλακή 22χρονη στην Κω για υπόθεση εξαπάτησης: Έπεισε γυναίκα να κατεβάσει στον δρόμο κοσμήματα για… λόγους ασφαλείας