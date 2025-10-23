Γαλλία: Κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη συνιστά σεξουαλική επίθεση θα αναφέρει εφεξής ο Ποινικός Κώδικας της χώρας

Προς την τροποποίηση του ποινικού ορισμού του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης κινείται η Γαλλία, όπου μετά από μια μακρά κοινοβουλευτική διαδικασία η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε σήμερα την εισαγωγή της έννοιας της συναίνεσης στο σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα.

Το άρθρο αυτό ορίζει επί του παρόντος ότι η σεξουαλική επίθεση διαπράττεται με βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό.

Στον επαναπροσδιορισμό που υιοθετήθηκε σήμερα αναφέρεται πως κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη που διαπράττεται συνιστά σεξουαλική επίθεση και διευκρινίζεται πως η συναίνεση θα πρέπει να έχει δωθεί εκ των προτέρων να είναι ελεύθερη, σαφής, συγκεκριμένη και ανακλητή. Διευκρινίζεται επίσης ότι η συναίνεση αξιολογείται υπό το πρίσμα των περιστάσεων και ότι δεν μπορεί να συναχθεί αποκλειστικά από τη σιωπή ή την έλλειψη αντίδρασης του θύματος.

Υπέρ της νέας νομοθετικής ρύθμισης τάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης, ενώ κατά τάχθηκαν οι βουλευτές της ακροδεξιάς.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να επικυρωθεί με τελική ψηφοφορία στη Γερουσία την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ