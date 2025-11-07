Γαλλία: Η πρόεδρος του Λούβρου δηλώνει αποφασισμένη να φέρει εις πέρας τον εκσυγχρονισμό του μουσείου

Η πρόεδρος-διευθύντρια του Λούβρου, του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι «έχει λάβει κάθε μέτρο» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας του μουσείου, μετά την κλοπή κοσμημάτων του Στέμματος και μια πολύ επικριτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Έχω λάβει κάθε μέτρο για τα προβλήματά μας ασφαλείας», δήλωσε η Λοράνς ντε Καρ, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο για την ασφάλεια του Λούβρου, ή «κατευθυντήριο σχέδιο» εξοπλισμών ασφαλείας, τίθεται «σε εφαρμογή σήμερα».

Αυτό συνίσταται σε «μια ολόκληρη σειρά βελτιωτικών εργασιών, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση από κάμερες ασφαλείας», που αποτελεί «ένα από τα αδύναμα σημεία» του μουσείου, όπως υπενθύμισε η ίδια, η οποία το είχε ήδη επισημάνει κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας στα τέλη Οκτωβρίου.

«Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν» για να «φέρουμε εις πέρας τον μετασχηματισμό του Λούβρου, το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μετασχηματισμό, εκσυγχρονισμό, για να γίνει πλήρως ένα μουσείο του 21ου αιώνα. Κάτι που δεν είναι σήμερα», πρόσθεσε η πρόεδρος, η παραίτηση της οποίας απορρίφθηκε μετά την κλοπή.

Η Λοράνς ντε Καρ, η οποία βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2021, συγκάλεσε σήμερα εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο για να επανεξετάσει τη διοίκηση του μουσείου με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Στις 19 Οκτωβρίου, εγκληματίες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε χθες, Πέμπτη, το μεγάλο μουσείο του Παρισιού σε έκθεσή του, όπου σημείωνε ότι προέκρινε έργα γοήτρου σε βάρος της ασφάλειας.

Ανάμεσα στο 2018 και το 2024, το Λούβρο αφιέρωσε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και 105,4 εκατομμύρια ευρώ «για την απόκτηση έργων», σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο για τη Λοράνς ντε Καρ, «το Λούβρο είναι ένα σύνολο» και «δεν θα πρέπει να αντιτιθέμεθα στην απόκτηση έργων, στην υποδοχή όλων των κοινών». «Διασφαλίσαμε το σύνολο των επιχειρήσεών μας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ