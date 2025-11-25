MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Η κυβέρνηση επιδιώκει τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας της Shein

THESTIVAL TEAM

Πηγή του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει αύριο από δικαστήριο να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Shein στη Γαλλία για τρεις μήνες.

Στις 5 Νοεμβρίου η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία στη Γαλλία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστής κυρίως για την «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε πολύ χαμηλές τιμές, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην ιστοσελίδα της.

Την ίδια ημέρα, η Shein άνοιξε το πρώτο φυσικό της κατάστημα μέσα σε πολυκατάστημα του Παρισιού.

Έπειτα πάγωσε την αναστολή της διαδικασίας έναντι της κινεζικής εταιρείας διαδικτυακού λιανεμπορίου όταν εκείνη απέσυρε όλα τα παράνομα προϊόντα από την πλατφόρμα της.

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο για να εξετάσει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γαλλία

