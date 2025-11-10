Γαλλία: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκιση του Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση – Η φυλακή είναι “πολύ σκληρή”, “εξουθενωτική”, λέει ο Σαρκοζί

Η εισαγγελία ζήτησε σήμερα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, στη διάρκεια ακροαματικής συνεδρίασης ενώπιον του εφετείου του Παρισιού.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».