Γαλλία: Η δημόσια ραδιοφωνία γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι

Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι ο σταθμός πολιτισμού της Γαλλικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας (France Culture- Radio France) τιμά τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, δημιουργώντας ειδική σελίδα με το αρχειακό βιογραφικό ντοκιμαντέρ «Μια ζωή, ένα έργο: Μάνος Χατζιδάκις» του Γιώργου Αρχιμανδρίτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το γαλλικό αυτό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ αποτελεί μια υψηλής αισθητικής προσωπογραφία του Μάνου Χατζιδάκι, η οποία ακολουθεί τους βασικούς άξονες της ζωής και του έργου του, μέσα από μαρτυρίες μεγάλων προσωπικοτήτων που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Maurice Béjart μιλάει για τη συνεργασία του με το Μάνο Χατζιδάκι, για τους Όρνιθες του Αριστοφάνη, τις Μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, καθώς και για τη φιλία του με το μεγάλο συνθέτη που, με το ταλέντο και την ευαισθησία του, τον έκανε ν’αγαπήσει με πάθος την Ελλάδα. Η Νάνα Μούσχουρη, σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση, λέει για το πώς την ανακάλυψε ο Χατζιδάκις, καθώς και για τη βαθιά φιλία που την ένωνε με το συνθέτη και με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο, τραγούδια των οποίων τραγούδησε με μοναδικό ταλέντο κι ευαισθησία. Η Νένα Βενετσάνου μιλάει για τη συμβολή του Μάνου Χατζιδάκι στη δημιουργία του έντεχνου τραγουδιού, για τα έργα του που σημάδεψαν την ελληνική μουσική, το θέατρο και τον κινηματογράφο, για τις σχέσεις του με το Μίκη Θεοδωράκη, για τη θητεία του στο Γ’ Πρόγραμμα, και για τις βαθιά ανθρώπινες πτυχές της προσωπικότητας του συνθέτη. Ο Μένης Κουμανταρέας αναφέρεται στην γενιά Χατζιδάκι, Τσαρούχη, Ελύτη, Κούν, Εγγονόπουλου, Γκάτσου που σημάδεψε την Ελλάδα του Εικοστού αιώνα, στον άνθρωπο και φίλο Μάνο Χατζιδάκι, καθώς και στον πολιτικό Χατζιδάκι που δεν δίστασε ποτέ να εκφράσει τις απόψεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας και για την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.

Μέσα από τις πολύτιμες αυτές μαρτυρίες αναδημιουργείται ο μοναδικός μουσικός κόσμος του Μάνου Χατζιδάκι, ένας κόσμος σύνθετος και πολυδιάστατος, γεμάτος ποίηση, κάλλος και λυρισμό».